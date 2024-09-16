«Его боялись»: Горе-киллер Трампа Раут владел огромным арсеналом и дурной репутацией у соседей
Против собиравшегося убить Трампа Раута заводили более ста дел в одном штате
Против Райана Уэсли Раута, который совершил попытку покушения на экс-президента США Дональда Трампа, ранее было заведено множество уголовных дел в штате Северная Каролина. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на судебные документы.
«Против Райана Раута в Северной Каролине было возбуждено более ста уголовных дел», — говорится в публикации.
NBC также отмечает, что узнать точный исход каждого уголовного дела на данный момент не представляется возможным. Также не уточняется период, за которых ведётся учёт всех дел Раута. Соседка фигуранта рассказала телеканалу Fox 8, что раньше «многие боялись» мужчину, так как у него дома был огромный арсенал оружия.
Напомним, что накануне кандидат в президенты США Дональд Трамп едва не стал жертвой второго покушения за последние полгода. Киллер с оружием поджидал политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, однако охране удалось предотвратить злодеяние. Преступника задержали. Вскоре выяснилось, что потенциальным убийцей Трампа оказался проукраинский фанатик Райан Раут, который активно поддерживал ВСУ и даже бывал в Киеве. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, власти Украины могли нанять американца для убийства Трампа. Позднее появилось предположение, какое оружие использовал Раут для покушения.
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