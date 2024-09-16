«Его боялись»: Горе-киллер Трампа Раут владел огромным арсеналом и дурной репутацией у соседей

Против Райана Уэсли Раута, который совершил попытку покушения на экс-президента США Дональда Трампа, ранее было заведено множество уголовных дел в штате Северная Каролина. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на судебные документы.

NBC также отмечает, что узнать точный исход каждого уголовного дела на данный момент не представляется возможным. Также не уточняется период, за которых ведётся учёт всех дел Раута. Соседка фигуранта рассказала телеканалу Fox 8, что раньше «многие боялись» мужчину, так как у него дома был огромный арсенал оружия.