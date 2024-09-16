«Одержим Украиной»: Стала известна личность горе-киллера, который хотел убить Трампа
Покушение на Трампа хотел совершить проукраинский фанатик Райан Раут
Предполагаемый преступник Райан Уэсли Раут. Обложка © X / Ryan Routh
Стала известна личность мужчины, который пытался застрелить Дональда Трампа на территории его собственного гольф-клуба во Флориде. Злоумышленником оказался американец Райан Уэсли Раут, он является ярым фанатом Украины. Об этом в соцсетях сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
«Трамп неоднократно заявлял, что положит конец войне на Украине. Человека, который пытался убить его сегодня, зовут Райан Уэсли Раут. <…> Он одержим войной на Украине, которая финансируется США», — написала законодатель, прикрепив скриншоты постов киллера о готовности вступить в ряды ВСУ для борьбы с Россией.
Как выяснила газета The New York Post, 58-летний преступник занимался вербовкой иностранцев, собирал средства для нужд украинских боевиков и активно требовал отправить в Незалежную американских солдат. В 2022 году Раут даже посещал Киев и сделал памятное фото на площади Независимости.
Дональд Трамп во второй раз едва не отправился на тот свет 15 сентября. Вооружённый автоматом Калашникова злоумышленник хотел подстрелить кандидата в президенты, когда тот играл в гольф. К счастью, агенты Секретной службы США среагировали вовремя и открыли огонь по киллеру, который вскоре был задержан. Сам же политик не получил ни царапины.