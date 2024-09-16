«Одержим Украиной»: Стала известна личность горе-киллера, который хотел убить Трампа

Стала известна личность мужчины, который пытался застрелить Дональда Трампа на территории его собственного гольф-клуба во Флориде. Злоумышленником оказался американец Райан Уэсли Раут, он является ярым фанатом Украины. Об этом в соцсетях сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Трамп неоднократно заявлял, что положит конец войне на Украине. Человека, который пытался убить его сегодня, зовут Райан Уэсли Раут. <…> Он одержим войной на Украине, которая финансируется США», — написала законодатель, прикрепив скриншоты постов киллера о готовности вступить в ряды ВСУ для борьбы с Россией.