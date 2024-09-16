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15 сентября, 21:16

Трамп заявил, что остался невредим после стрельбы у его гольф-клуба во Флориде

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что находится в безопасности после инцидента со стрельбой, произошедшего неподалёку от него во Флориде.

В рассылке для сторонников Трамп выразил благодарность за их поддержку, подчеркнув, что с ним всё в порядке. В настоящий момент, по данным Associated Press, политик вернулся в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, которая находится в пяти километрах от гольф-клуба.

Федеральное бюро расследований США сообщило о начале расследование и расценивает произошедшее как возможную попытку покушения на Трампа.

Байдену и Харрис сообщили об инциденте со стрельбой рядом с Трампом
Байдену и Харрис сообщили об инциденте со стрельбой рядом с Трампом

Ранее сообщалось о задержании мужчины, который из АК-47 пытался выстрелить в гольф-клуб, где в этот момент находился Дональд Трамп. Заметив это, сотрудник Секретной службы открыл огонь.

Обложка ©

flickr / Gage Skidmore

Артём Гапоненко
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