Трамп заявил, что остался невредим после стрельбы у его гольф-клуба во Флориде

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что находится в безопасности после инцидента со стрельбой, произошедшего неподалёку от него во Флориде.

В рассылке для сторонников Трамп выразил благодарность за их поддержку, подчеркнув, что с ним всё в порядке. В настоящий момент, по данным Associated Press, политик вернулся в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, которая находится в пяти километрах от гольф-клуба.