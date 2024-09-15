Байдену и Харрис сообщили об инциденте со стрельбой рядом с Трампом
Вице-президент США Камала Харрис и лидер страны Джо Байден. Обложка © X / The White House
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис проинформированы об инциденте со стрельбой рядом с местом, где находился Дональд Трамп. Об этом сообщил Белый дом.
«Президент и вице-президент проинформированы об инциденте, касающемся безопасности на поле для гольфа Trump International, где бывший президент Трамп играл в гольф», — говорится в заявлении.
Политики «с облегчением» узнали, что Трамп в безопасности. Помощники будут регулярно их информировать о случившемся.
Первой о стрельбе рядом с Дональдом Трампом сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин. По её словам, на экс-президента было совершено покушение.