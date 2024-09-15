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15 сентября, 19:37

Байдену и Харрис сообщили об инциденте со стрельбой рядом с Трампом

Вице-президент США Камала Харрис и лидер страны Джо Байден. Обложка © X / The White House

Вице-президент США Камала Харрис и лидер страны Джо Байден. Обложка © X / The White House

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис проинформированы об инциденте со стрельбой рядом с местом, где находился Дональд Трамп. Об этом сообщил Белый дом.

«Президент и вице-президент проинформированы об инциденте, касающемся безопасности на поле для гольфа Trump International, где бывший президент Трамп играл в гольф», — говорится в заявлении.

Политики «с облегчением» узнали, что Трамп в безопасности. Помощники будут регулярно их информировать о случившемся.

Экс-президент не был мишенью: Раскрыты подробности стрельбы рядом с гольф-клубом Трампа
Экс-президент не был мишенью: Раскрыты подробности стрельбы рядом с гольф-клубом Трампа

Первой о стрельбе рядом с Дональдом Трампом сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин. По её словам, на экс-президента было совершено покушение.

Артур Лапсаков
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