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15 сентября, 19:15

Экс-президент не был мишенью: Раскрыты подробности стрельбы рядом с гольф-клубом Трампа

New York Post: Около гольф-клуба Трампа произошла стрельба, политик не был целью

Стрельба произошла вблизи гольф-клуба кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде. В этот момент бывший президент Америки выходил с территории комплекса. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на правоохранителей.

«Президент Трамп в безопасности после выстрелов в его районе. На данный момент никаких подробностей нет», — отметил представитель Трампа Стивен Чунг.

Предварительно, что два человека устроили стрельбу в этом же районе. Стрелявшие целились друг в друга, Трамп не был мишенью злоумышленников.

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Ранее член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что на кандидата в президенты США Дональда Трампа была совершена новая попытка покушения. Она отметила, что политик не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Александра Мышляева
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