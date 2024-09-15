Экс-президент не был мишенью: Раскрыты подробности стрельбы рядом с гольф-клубом Трампа
New York Post: Около гольф-клуба Трампа произошла стрельба, политик не был целью
Стрельба произошла вблизи гольф-клуба кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде. В этот момент бывший президент Америки выходил с территории комплекса. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на правоохранителей.
«Президент Трамп в безопасности после выстрелов в его районе. На данный момент никаких подробностей нет», — отметил представитель Трампа Стивен Чунг.
Предварительно, что два человека устроили стрельбу в этом же районе. Стрелявшие целились друг в друга, Трамп не был мишенью злоумышленников.
Ранее член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что на кандидата в президенты США Дональда Трампа была совершена новая попытка покушения. Она отметила, что политик не пострадал.
Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz