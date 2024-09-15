Экс-президент не был мишенью: Раскрыты подробности стрельбы рядом с гольф-клубом Трампа

Стрельба произошла вблизи гольф-клуба кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде. В этот момент бывший президент Америки выходил с территории комплекса. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на правоохранителей.

«Президент Трамп в безопасности после выстрелов в его районе. На данный момент никаких подробностей нет», — отметил представитель Трампа Стивен Чунг.

Предварительно, что два человека устроили стрельбу в этом же районе. Стрелявшие целились друг в друга, Трамп не был мишенью злоумышленников.