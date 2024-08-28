Трамп заявил, что Джо Байден и Камала Харрис причастны к покушению на его жизнь

Кандитат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не сомневается, что к покушению, которое он пережил в июле 2024 года, причастны его оппоненты-демократы, а в частности, Джозеф Байден и Камала Харрис. Об этом миллиардер и политик заявил в интервью американскому телеведущему Филлипу Макгроу, более известному как Доктор Фил.