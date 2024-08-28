Трамп заявил, что Джо Байден и Камала Харрис причастны к покушению на его жизнь
Кандитат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не сомневается, что к покушению, которое он пережил в июле 2024 года, причастны его оппоненты-демократы, а в частности, Джозеф Байден и Камала Харрис. Об этом миллиардер и политик заявил в интервью американскому телеведущему Филлипу Макгроу, более известному как Доктор Фил.
«Это они препятствовали тому, чтобы у меня была достаточная охрана со стороны Секретной службы», — рассказал Трамп, отметив, что такая позиция делает Харрис и Байдена соучастниками преступления.
Напомним, покушение на Дональда Трампа произошло на митинге в Пенсильвании. Преступник Томас Мэтью Крукс стрелял с крыши стоящего рядом здания. Пуля задела верхнюю часть уха политика, не причинив ему большого вреда. Крукс был ликвидирован на месте. По мнению журналиста Такера Карлсона, после этого инцидента всё изменилось, а Трамп стал лидером нации.
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