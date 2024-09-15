Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 18:50

Конгрессвумен Грин: На Трампа совершено ещё одно покушение

На кандидата в президенты США Дональда Трампа была совершена новая попытка покушения, заявила член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор-Грин.

«Президент Трамп цел и невредим после очередной попытки покушения <…>. Они пытаются его убить. Они сделают всё, чтобы помешать ему победить», — написала она на своей странице в соцсети Х.

"Божье провидение": Трамп в интервью Маску раскрыл, что спасло ему жизнь в день покушения
"Божье провидение": Трамп в интервью Маску раскрыл, что спасло ему жизнь в день покушения

Напомним, 13 июля этого года на Трампа совершили покушение на митинге в Пенсильвании. Преступник Томас Мэтью Крукс целился в экс-главу Белого дома с крыши здания напротив. Пуля задела только верхнюю часть уха политика, не причинив серьёзного вреда здоровью. Киллера ликвидировали на месте. Трамп уверен, что действующий президент Джо Байден и его оппонент на выборах Камала Харрис причастны к покушению.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров