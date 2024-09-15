Конгрессвумен Грин: На Трампа совершено ещё одно покушение
На кандидата в президенты США Дональда Трампа была совершена новая попытка покушения, заявила член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор-Грин.
«Президент Трамп цел и невредим после очередной попытки покушения <…>. Они пытаются его убить. Они сделают всё, чтобы помешать ему победить», — написала она на своей странице в соцсети Х.
Напомним, 13 июля этого года на Трампа совершили покушение на митинге в Пенсильвании. Преступник Томас Мэтью Крукс целился в экс-главу Белого дома с крыши здания напротив. Пуля задела только верхнюю часть уха политика, не причинив серьёзного вреда здоровью. Киллера ликвидировали на месте. Трамп уверен, что действующий президент Джо Байден и его оппонент на выборах Камала Харрис причастны к покушению.
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