Преступник задержан: Главное о новой стрельбе рядом с экс-президентом США Трампом

Правоохранители задержали мужчину, который открыл огонь из стрелкового оружия на территории гольф-клуба Trump International Golf Course в Уэст-Палм-Бич, где находился Дональд Трамп. Рядом с местом происшествия был найден автомат Калашникова, написал в соцсети X сын кандидата в президенты Дональд Трамп – младший.

«По данным местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен автомат АК-47. <...> По имеющимся данным, подозреваемый задержан», — гласит пост.

Источники газеты New York Post из числа свидетелей произошедшего утверждают, что охранявшие политика сотрудники Секретной службы США (USSS) открыли огонь по вооружённому мужчине, который застал Трампа на поле для гольфа. Было совершено несколько выстрелов, отметили в издании, не уточнив, какой урон был нанесён подозреваемому. USSS начала расследование произошедшего. Мужчину задержали на трассе I-95.

Полицейские рядом с гольф-клубом Trump International Golf Course в Уэст-Палм-Бич. Видео © X / GeoInsider