Преступник задержан: Главное о новой стрельбе рядом с экс-президентом США Трампом
Сын Трампа сообщил о задержании мужчины, который вёл стрельбу рядом с политиком
Дональд Трамп и его сын. Обложка © Flickr / Trump White House Archived
Правоохранители задержали мужчину, который открыл огонь из стрелкового оружия на территории гольф-клуба Trump International Golf Course в Уэст-Палм-Бич, где находился Дональд Трамп. Рядом с местом происшествия был найден автомат Калашникова, написал в соцсети X сын кандидата в президенты Дональд Трамп – младший.
«По данным местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен автомат АК-47. <...> По имеющимся данным, подозреваемый задержан», — гласит пост.
Источники газеты New York Post из числа свидетелей произошедшего утверждают, что охранявшие политика сотрудники Секретной службы США (USSS) открыли огонь по вооружённому мужчине, который застал Трампа на поле для гольфа. Было совершено несколько выстрелов, отметили в издании, не уточнив, какой урон был нанесён подозреваемому. USSS начала расследование произошедшего. Мужчину задержали на трассе I-95.
Полицейские рядом с гольф-клубом Trump International Golf Course в Уэст-Палм-Бич. Видео © X / GeoInsider
Напомним, что инцидент со стрельбой произошёл 15 сентября. Изначально предполагалось, что злоумышленник пытался организовать покушение на бывшего президента, но позже выяснилось, что политик не был целью. Сейчас он в безопасности.