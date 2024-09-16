ФБР расценивает стрельбу во Флориде как попытку покушения на Дональда Трампа
ФБР начало расследование инцидента со стрельбой, произошедшего рядом с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и рассматривает его как возможную попытку покушения. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном бюро в воскресенье.
Произошедшее также изучает Секретная служба США, чей агент и выстрелил в злоумышленника, после чего тот бросил оружие и скрылся.
Ранее Трамп рассказал, что находится в безопасности после инцидента со стрельбой в гольф-клубе. Дональд Трамп – младший заявил, что преступник, который открыл огонь из АК-47 был найден и задержан.
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