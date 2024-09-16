ФБР расценивает стрельбу во Флориде как попытку покушения на Дональда Трампа

ФБР начало расследование инцидента со стрельбой, произошедшего рядом с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, и рассматривает его как возможную попытку покушения. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном бюро в воскресенье.