Киев мог нанять стрелка Райана Уэсли Рута, который подозревается в подготовке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Такое предположение сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Интересно, что будет, если выяснится, что неудавшийся новый стрелок в Трампа Рут, который вербовал наёмников для украинской армии, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этого покушения?» — написал замглавы Совбеза в соцсети Х.