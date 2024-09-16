Медведев нашёл украинский след в сорвавшемся покушении на Трампа
Медведев: Киев мог нанять подозреваемого в подготовке нового покушения на Трампа
Киев мог нанять стрелка Райана Уэсли Рута, который подозревается в подготовке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Такое предположение сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Интересно, что будет, если выяснится, что неудавшийся новый стрелок в Трампа Рут, который вербовал наёмников для украинской армии, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этого покушения?» — написал замглавы Совбеза в соцсети Х.
Напомним, накануне Дональд Трамп едва не стал жертвой очередного злоумышленника. Вооружённый автоматом киллер подкараулил кандидата в президенты США от Республиканской партии на территории гольф-клуба, но был вовремя замечен охраной Трампа и задержан. Выяснилось, что недоброжелателем оказался проукраинский фанатик Райан Раут, который активно помогал украинским войскам и даже посещал Киев.
Life.ru