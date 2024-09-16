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16 сентября, 07:52

Медведев нашёл украинский след в сорвавшемся покушении на Трампа

Медведев: Киев мог нанять подозреваемого в подготовке нового покушения на Трампа

Киев мог нанять стрелка Райана Уэсли Рута, который подозревается в подготовке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Такое предположение сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Интересно, что будет, если выяснится, что неудавшийся новый стрелок в Трампа Рут, который вербовал наёмников для украинской армии, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этого покушения?» — написал замглавы Совбеза в соцсети Х.

Открытое пространство и куча людей: Увлечение Трампа гольфом делает его мишенью, считают в США
Открытое пространство и куча людей: Увлечение Трампа гольфом делает его мишенью, считают в США

Напомним, накануне Дональд Трамп едва не стал жертвой очередного злоумышленника. Вооружённый автоматом киллер подкараулил кандидата в президенты США от Республиканской партии на территории гольф-клуба, но был вовремя замечен охраной Трампа и задержан. Выяснилось, что недоброжелателем оказался проукраинский фанатик Райан Раут, который активно помогал украинским войскам и даже посещал Киев.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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