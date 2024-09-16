Открытое пространство и куча людей: Увлечение Трампа гольфом делает его мишенью, считают в США

Безопасность кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа во время игры в гольф уже долгое время беспокоит Секретную службу США. Об этом сообщает 15 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Поля для гольфа — в частности, принадлежащие Трампу — уже долгое время были серьёзным вызовом для Секретной службы», – говорится в сообщении.

Агенты ведомства обязуются защищать Трампа, пока он играет в гольф. Однако большая площадь и открытость пространства усложняют задачу, так как преступники могут укрыться на холмах. Также издание отметило, что корты чаще всего располагаются рядом с общественными дорогами.