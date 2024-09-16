Открытое пространство и куча людей: Увлечение Трампа гольфом делает его мишенью, считают в США
CNN: Секретная служба давно беспокоится о безопасности Трампа при игре в гольф
Безопасность кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа во время игры в гольф уже долгое время беспокоит Секретную службу США. Об этом сообщает 15 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники.
«Поля для гольфа — в частности, принадлежащие Трампу — уже долгое время были серьёзным вызовом для Секретной службы», – говорится в сообщении.
Агенты ведомства обязуются защищать Трампа, пока он играет в гольф. Однако большая площадь и открытость пространства усложняют задачу, так как преступники могут укрыться на холмах. Также издание отметило, что корты чаще всего располагаются рядом с общественными дорогами.
Тот самых гольф-клуб Trump International, во время игры в котором на экс-президента попытались совершить покушение, находился неподалёку от аэропорта. Примечательно, что во время игры Трампа площадка не закрывается, а работает в штатном режиме для всех посетителей.
Кандидат в президенты США едва не стал жертвой очередного недоброжелателя 15 сентября. Вооружённый автоматом киллер подкараулил кандидата от Республиканской партии на территории гольф-клуба, но был вовремя замечен охраной Трампа и задержан. Выяснилось, что злоумышленником оказался проукраинский фанатик Райан Раут, который активно помогал ВСУ и даже посещал Киев.
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