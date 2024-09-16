Не автомат Калашникова: СМИ узнали, какое оружие использовалось при новом покушении на Трампа

Оружие, с помощью которого планировалось второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, могло быть ошибочно идентифицировано как автомат АК-47. Вероятнее всего, в политика стреляли из винтовки типа самозарядный карабин Симонова (СКС), пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на оружейного эксперта.