Не автомат Калашникова: СМИ узнали, какое оружие использовалось при новом покушении на Трампа
WP: Покушение на Трампа могли совершить из винтовки типа СКС
Оружие, с помощью которого планировалось второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, могло быть ошибочно идентифицировано как автомат АК-47. Вероятнее всего, в политика стреляли из винтовки типа самозарядный карабин Симонова (СКС), пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на оружейного эксперта.
Самозарядный карабин Симонова. Фото © Wikipedia / Armémuseum
«Оружие ошибочно идентифицировали как винтовку типа АК, вероятно, из-за характерно изогнутого магазина и визуально похожей газовой системы», — говорится в материале.
По мнению собеседника газеты, фотографии, представленные на пресс-конференции оперативников, показывают винтовку типа СКС с полимерным прикладом, которая оснащена магазином в стиле АК для патронов калибра 7,62 мм.
Напомним, 15 сентября, Дональд Трамп едва не стал жертвой нового покушения. Киллер с автоматом подкараулил политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, но охрана помешала ему осуществить задуманное. Злоумышленник задержан. Вскоре выяснилось, что убить Трампа пытался проукраинский фанатик Райан Раут, который активно поддерживал ВСУ и даже бывал в Киеве. Как считает зампред Совбеза РФ Дмитрия Медведева, власти Украины могли нанять американца для убийства Трампа.
Flickr / Gage Skidmore