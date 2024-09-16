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16 сентября, 10:28

Не автомат Калашникова: СМИ узнали, какое оружие использовалось при новом покушении на Трампа

WP: Покушение на Трампа могли совершить из винтовки типа СКС

Оружие, с помощью которого планировалось второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, могло быть ошибочно идентифицировано как автомат АК-47. Вероятнее всего, в политика стреляли из винтовки типа самозарядный карабин Симонова (СКС), пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на оружейного эксперта.

Самозарядный карабин Симонова. Фото © Wikipedia / Armémuseum

Самозарядный карабин Симонова. Фото © Wikipedia / Armémuseum

«Оружие ошибочно идентифицировали как винтовку типа АК, вероятно, из-за характерно изогнутого магазина и визуально похожей газовой системы», — говорится в материале.

По мнению собеседника газеты, фотографии, представленные на пресс-конференции оперативников, показывают винтовку типа СКС с полимерным прикладом, которая оснащена магазином в стиле АК для патронов калибра 7,62 мм.

Напомним, 15 сентября, Дональд Трамп едва не стал жертвой нового покушения. Киллер с автоматом подкараулил политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, но охрана помешала ему осуществить задуманное. Злоумышленник задержан. Вскоре выяснилось, что убить Трампа пытался проукраинский фанатик Райан Раут, который активно поддерживал ВСУ и даже бывал в Киеве. Как считает зампред Совбеза РФ Дмитрия Медведева, власти Украины могли нанять американца для убийства Трампа.

Думать надо спецслужбам США, а не Кремлю: Песков оценил возможную связь покушения на Трампа с Киевом
Думать надо спецслужбам США, а не Кремлю: Песков оценил возможную связь покушения на Трампа с Киевом
Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Наталья Демьянова
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