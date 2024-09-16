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16 сентября, 09:52

Думать надо спецслужбам США, а не Кремлю: Песков оценил возможную связь покушения на Трампа с Киевом

Песков счёл головной болью спецслужб США связь покушавшегося на Трампа с Киевом

Американские спецслужбы, а не Кремль должны ломать голову над установлением связей подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь надо думать не нам, здесь надо думать специальным службам США», — отметил представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что «игра с огнём» имеет свои последствия, поэтому случившееся должно быть головной болью для американских спецслужб.

Трамп поблагодарил спецслужбы США за защиту от попытки покушения
Трамп поблагодарил спецслужбы США за защиту от попытки покушения

Напомним, накануне, 15 сентября, кандидат в президенты США едва не стал жертвой нового покушения. Киллер с автоматом подкараулил миллиардера на территории гольф-клуба в штате Флорида, но охрана помешала ему осуществить задуманное. Злоумышленник задержан. Выяснилось, что убить Трампа пытался проукраинский фанатик Райан Раут, который активно поддерживал ВСУ и даже бывал в Киеве. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, власти Украины могли нанять американца для убийства Трампа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Александр Юнашев
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