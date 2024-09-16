Думать надо спецслужбам США, а не Кремлю: Песков оценил возможную связь покушения на Трампа с Киевом

Американские спецслужбы, а не Кремль должны ломать голову над установлением связей подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь надо думать не нам, здесь надо думать специальным службам США», — отметил представитель Кремля на брифинге.