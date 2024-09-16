Думать надо спецслужбам США, а не Кремлю: Песков оценил возможную связь покушения на Трампа с Киевом
Песков счёл головной болью спецслужб США связь покушавшегося на Трампа с Киевом
Американские спецслужбы, а не Кремль должны ломать голову над установлением связей подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь надо думать не нам, здесь надо думать специальным службам США», — отметил представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что «игра с огнём» имеет свои последствия, поэтому случившееся должно быть головной болью для американских спецслужб.
Напомним, накануне, 15 сентября, кандидат в президенты США едва не стал жертвой нового покушения. Киллер с автоматом подкараулил миллиардера на территории гольф-клуба в штате Флорида, но охрана помешала ему осуществить задуманное. Злоумышленник задержан. Выяснилось, что убить Трампа пытался проукраинский фанатик Райан Раут, который активно поддерживал ВСУ и даже бывал в Киеве. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, власти Украины могли нанять американца для убийства Трампа.
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