Трамп поблагодарил спецслужбы США за защиту от попытки покушения

Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил благодарность полиции и Секретной службе США за защиту его жизни от покушения. Об этом политик написал в своём аккаунте социальной сети Truth Social.

«Я бы хотел поблагодарить всех за переживания, а также добрые пожелания — это, несомненно, был интересный день! Но самое важное, я хочу выразить огромную благодарность Секретной службе США, шерифу Рику Брэдшоу (именно он задержал подозреваемого. — Прим. Life.ru) и его команде доблестных патриотов!» — отметил республиканец.