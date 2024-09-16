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16 сентября, 07:55

Трамп поблагодарил спецслужбы США за защиту от попытки покушения

Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил благодарность полиции и Секретной службе США за защиту его жизни от покушения. Об этом политик написал в своём аккаунте социальной сети Truth Social.

«Я бы хотел поблагодарить всех за переживания, а также добрые пожелания — это, несомненно, был интересный день! Но самое важное, я хочу выразить огромную благодарность Секретной службе США, шерифу Рику Брэдшоу (именно он задержал подозреваемого. — Прим. Life.ru) и его команде доблестных патриотов!» — отметил республиканец.

Кандидат в президенты назвал правоохранительную систему Америки «превосходной» и заявил, что «горд быть американцем».

Открытое пространство и куча людей: Увлечение Трампа гольфом делает его мишенью, считают в США
Открытое пространство и куча людей: Увлечение Трампа гольфом делает его мишенью, считают в США

Недавно, 15 сентября, кандидат в президенты США едва не стал жертвой очередного злоумышленника. Киллер с автоматом подкараулил миллиардера на территории гольф-клуба, но был вовремя замечен охраной Трампа и задержан. Выяснилось, что злоумышленником оказался проукраинский фанатик Райан Раут, который активно поддерживал ВСУ и даже бывал в Киеве.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Cline

Николай Рюмин
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