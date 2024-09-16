«Готов умереть за Киев»: Стрелявший в Трампа фанатик считал вербовку для ВСУ личной миссией

Подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут хотел вступить в Вооружённые силы Украины (ВСУ). При этом известно, что он не служил в американской армии, сообщает газета The Wall Street Journal.

«Он [Раут] сделал серию публикации в соцсети Х с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться и умереть за Киев», — пояснили авторы материала.

Издание отмечает, что после начала СВО Раут призывал иностранцев ехать на территорию Незалежной и «брать в руки оружие». В 2022 году Раут лично приехал на Украину, где намеревался разбить палаточный городок, чтобы привлечь иностранцев в ряды украинских войск.

После того как Раут не смог вступить в ряды ВСУ, начал заниматься вербовкой иностранцев в интернациональный легион территориальной обороны Украины. Американец решил заниматься такой деятельностью, так как считал её «личной миссией».