«Готов умереть за Киев»: Стрелявший в Трампа фанатик считал вербовку для ВСУ личной миссией
WSJ: Подозреваемый в попытке покушения на Трампа Райан Раут хотел вступить в ВСУ
Дом подозреваемого в покушении на Трампа Райана Уэсли Раута. Обложка © ТАСС / AP
Подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут хотел вступить в Вооружённые силы Украины (ВСУ). При этом известно, что он не служил в американской армии, сообщает газета The Wall Street Journal.
«Он [Раут] сделал серию публикации в соцсети Х с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться и умереть за Киев», — пояснили авторы материала.
Издание отмечает, что после начала СВО Раут призывал иностранцев ехать на территорию Незалежной и «брать в руки оружие». В 2022 году Раут лично приехал на Украину, где намеревался разбить палаточный городок, чтобы привлечь иностранцев в ряды украинских войск.
После того как Раут не смог вступить в ряды ВСУ, начал заниматься вербовкой иностранцев в интернациональный легион территориальной обороны Украины. Американец решил заниматься такой деятельностью, так как считал её «личной миссией».
Также подозреваемый в покушении на Трампа пытался заключить сделки о поставках дронов и ездил в страны, граничащие с Украиной, для участия в дискуссиях об экспорте оружия.
Напомним, что накануне кандидат в президенты США Дональд Трамп едва не стал жертвой нового покушения. Киллер с оружием подкараулил политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, но охрана помешала ему осуществить задуманное злодеяние. Преступник задержан. Вскоре выяснилось, что убить Трампа пытался проукраинский фанатик Райан Раут, который активно поддерживал ВСУ и даже бывал в Киеве. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, власти Украины могли нанять американца для убийства Трампа. Позднее появилось предположение, какое оружие использовал Раут для покушения.