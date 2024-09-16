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16 сентября, 11:08

«Готов умереть за Киев»: Стрелявший в Трампа фанатик считал вербовку для ВСУ личной миссией

WSJ: Подозреваемый в попытке покушения на Трампа Райан Раут хотел вступить в ВСУ

Дом подозреваемого в покушении на Трампа Райана Уэсли Раута. Обложка © ТАСС / AP

Дом подозреваемого в покушении на Трампа Райана Уэсли Раута. Обложка © ТАСС / AP

Подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Раут хотел вступить в Вооружённые силы Украины (ВСУ). При этом известно, что он не служил в американской армии, сообщает газета The Wall Street Journal.

«Он [Раут] сделал серию публикации в соцсети Х с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться и умереть за Киев», — пояснили авторы материала.

Издание отмечает, что после начала СВО Раут призывал иностранцев ехать на территорию Незалежной и «брать в руки оружие». В 2022 году Раут лично приехал на Украину, где намеревался разбить палаточный городок, чтобы привлечь иностранцев в ряды украинских войск.

После того как Раут не смог вступить в ряды ВСУ, начал заниматься вербовкой иностранцев в интернациональный легион территориальной обороны Украины. Американец решил заниматься такой деятельностью, так как считал её «личной миссией».

Также подозреваемый в покушении на Трампа пытался заключить сделки о поставках дронов и ездил в страны, граничащие с Украиной, для участия в дискуссиях об экспорте оружия.

Не автомат Калашникова: СМИ узнали, какое оружие использовалось при новом покушении на Трампа
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Напомним, что накануне кандидат в президенты США Дональд Трамп едва не стал жертвой нового покушения. Киллер с оружием подкараулил политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, но охрана помешала ему осуществить задуманное злодеяние. Преступник задержан. Вскоре выяснилось, что убить Трампа пытался проукраинский фанатик Райан Раут, который активно поддерживал ВСУ и даже бывал в Киеве. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, власти Украины могли нанять американца для убийства Трампа. Позднее появилось предположение, какое оружие использовал Раут для покушения.

Дарья Нарыкова
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