Удары западным оружием по России стали основой для «мирного» плана Зеленского
Советник Лещенко: План Зеленского по урегулированию основан на ударах вглубь РФ
План Владимира Зеленского по завершению украинского конфликта основывается на том, что Запад одобрит удары вглубь России. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко.
«Намёк Зеленского очень прозрачный — если реализация «плана победы» зависит от [президента США Джо] Байдена, то есть это зависит от того, чтобы дать Украине добро использовать западное оружие. Поэтому мы понимаем, про что идёт речь, но, конечно, контекст и пункты этого плана мы не видим», — указал Лещенко в эфире украинского телемарафона.
Советник главы офиса Зеленского дополнил, что разные догадки о содержании «мирного плана», которые публикуются в западных СМИ, являются спекуляциями и лишь предположениями.
В последние дни в США и на Украине ведётся активное обсуждение темы ударов по РФ американским дальнобойным оружием. Президент России Владимир Путин заявил, что использование ВСУ западного высокоточного оружия приравняется к прямому участию НАТО в конфликте. По словам главы государства, Киев не может совершать подобные удары самостоятельно, а это значит – нажимать кнопки будут военные Североатлантического альянса. Белый дом с полной серьёзностью воспринял предупреждение российского лидера, а в Совбезе РФ пригрозили НАТО ядерным ударом и «гигантским расплавленным пятном» на месте Киева.
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