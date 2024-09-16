Удары западным оружием по России стали основой для «мирного» плана Зеленского

План Владимира Зеленского по завершению украинского конфликта основывается на том, что Запад одобрит удары вглубь России. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко.

«Намёк Зеленского очень прозрачный — если реализация «плана победы» зависит от [президента США Джо] Байдена, то есть это зависит от того, чтобы дать Украине добро использовать западное оружие. Поэтому мы понимаем, про что идёт речь, но, конечно, контекст и пункты этого плана мы не видим», — указал Лещенко в эфире украинского телемарафона.