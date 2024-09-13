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13 сентября, 17:11

Кирби: Белый дом серьёзно относится к словам Путина о втягивании НАТО в конфликт

В руководстве Штатов с полной серьёзностью относятся к предупреждению президента РФ Владимира Путина насчёт того, что удары западными дальнобойными ракетами по российской территории будут трактоваться, как прямое вступление НАТО в конфликт на Украине. Такое заявление во время брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы относимся к этому серьёзно, и мы постоянно следим за подобной активностью», — заверил он.

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Подоляк уверен, что Киев получит решение Запада бить дальнобойными ракетами вглубь России

Напомним, что в последнее время появилось множество сообщений о том, что Запад может снять запреты на удары переданным Киеву оружием по целям в глубине территории России. Вопрос прокомментировал Владимир Путин, предупредивший, что использование высокоточного оружия дальнего радиуса действия будет восприниматься российской стороной, как прямое участие государств-членов НАТО в военных действиях, ведь Киев не способен совершать такие удары самостоятельно, не обладая разведданными альянса и Штатов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Юрий Лысенко
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