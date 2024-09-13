Кирби: Белый дом серьёзно относится к словам Путина о втягивании НАТО в конфликт

В руководстве Штатов с полной серьёзностью относятся к предупреждению президента РФ Владимира Путина насчёт того, что удары западными дальнобойными ракетами по российской территории будут трактоваться, как прямое вступление НАТО в конфликт на Украине. Такое заявление во время брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы относимся к этому серьёзно, и мы постоянно следим за подобной активностью», — заверил он.