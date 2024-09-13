Подоляк уверен, что Киев получит решение Запада бить дальнобойными ракетами вглубь России
Подоляк: Решение от Запада по поводу ударов по РФ будет разрешительным
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что страна сможет получить разрешение от Запада на дальнобойные удары по России. С таким заявлением он выступил в одном из интервью.
«Я думаю что решение будет безусловным и будет оно разрешительным», — заявил советник главы ОП.
«Добро» на удары Киев сможет получить из-за того, что Иран планирует передать России баллистические ракеты, пусковые установки и склады. Именно их и нужно будет уничтожать ВСУ на территории РФ, уверен Подоляк.
Ранее, Путин предупредил о серьёзных последствиях, которые могут появиться после применения западного дальнобойного оружия против России со стороны ВСУ. Глава государства отметил, что использование высокоточного оружия большой дальности, производимого на Западе, подразумевает прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине, поскольку такие удары возможны лишь при поддержке разведданных от Североатлантического альянса и США.
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