Подоляк уверен, что Киев получит решение Запада бить дальнобойными ракетами вглубь России

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что страна сможет получить разрешение от Запада на дальнобойные удары по России. С таким заявлением он выступил в одном из интервью.

«Я думаю что решение будет безусловным и будет оно разрешительным», — заявил советник главы ОП.

«Добро» на удары Киев сможет получить из-за того, что Иран планирует передать России баллистические ракеты, пусковые установки и склады. Именно их и нужно будет уничтожать ВСУ на территории РФ, уверен Подоляк.