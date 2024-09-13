Решение об ударах по России западным оружием примут на Генассамблее ООН, узнали СМИ
Politico: Британия и США могут разрешить удары по РФ на ГА ООН в конце сентября
Страны Запады могут разрешить использование переданного Киеву оружия для ударов вглубь РФ на Генеральной ассамблее ООН. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на британских чиновников.
Источники издания считают, что на этих выходных официальных заявлений, дающих Киеву добро на удары по России, можно не ждать. Однако это может случиться во время ГА ООН, которая пройдёт с 24 по 30 сентября.
Напомним, что некоторое время назад в западной прессе всё чаще стали появляться сообщения о том, что ВСУ получат разрешение наносить удары вглубь России. Схожие заявления звучали и от руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака — он говорил, что члены НАТО скоро отменят соответствующий запрет. На это отреагировал президент РФ Владимир Путин, предупредив Запад о серьёзных последствиях такого решения, и добавив, что после этого изменится сама суть российской специальной военной операции. Похоже, что слова российского лидера возымели эффект: после них глава британского правительства Кир Стармер заверил, будто Лондон не стремится к конфликту с Москвой.
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