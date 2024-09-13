Решение об ударах по России западным оружием примут на Генассамблее ООН, узнали СМИ

Страны Запады могут разрешить использование переданного Киеву оружия для ударов вглубь РФ на Генеральной ассамблее ООН. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на британских чиновников.

Источники издания считают, что на этих выходных официальных заявлений, дающих Киеву добро на удары по России, можно не ждать. Однако это может случиться во время ГА ООН, которая пройдёт с 24 по 30 сентября.