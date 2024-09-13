Кремль заметил резкую смену риторики НАТО после слов Путина: «Достигли адресатов»
Песков уверен, что слова Путина об ударах вглубь России достигли адресатов
Предупреждение президента РФ Владимира Путина о том, что Москва сочтёт удары ВСУ западным высокоточным оружием вглубь России доказательством прямого участия НАТО в конфликте на Украине, достигло адресатов. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов», — заметил представитель Кремля.
Ранее западные СМИ начали писать, что США могут позволить ВСУ наносить удары по целям вглубь России. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не исключил, что НАТО в скором времени снимет ограничения на использование дальнобойного западного оружия ВСУ. В ответ Путин предупредил о серьёзных последствиях применения западного дальнобойного оружия против России со стороны ВСУ. Президент РФ заявил, что это изменит суть СВО. Премьер Великобритании Кир Стармер сегодня поспешил заверить, что страна якобы не ищет конфликта с Москвой.
Life.ru