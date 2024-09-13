Кремль заметил резкую смену риторики НАТО после слов Путина: «Достигли адресатов»

Предупреждение президента РФ Владимира Путина о том, что Москва сочтёт удары ВСУ западным высокоточным оружием вглубь России доказательством прямого участия НАТО в конфликте на Украине, достигло адресатов. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.