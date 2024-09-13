Британия обратилась к НАТО после слов Путина

Конфликт между Москвой и Киевом необходимо завершить. С таким заявлением выступил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсети X после слов президента России Владимира Путина о вовлечении Североатлантического альянса в украинский конфликт.

«Президент Путин предостерегает страны НАТО от разрешения Украине обстреливать Россию из дальнобойного оружия, поскольку это будет расценено как прямой акт агрессии», — написал он.

Кертен отметил, что членам Североатлантического альянса следует стремиться к деэскалации украинского конфликта и прекращению враждебных отношений с Россией.