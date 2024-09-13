Британия обратилась к НАТО после слов Путина
Политик Кертен призвал НАТО закончить конфликт на Украине после слов Путина
Конфликт между Москвой и Киевом необходимо завершить. С таким заявлением выступил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсети X после слов президента России Владимира Путина о вовлечении Североатлантического альянса в украинский конфликт.
«Президент Путин предостерегает страны НАТО от разрешения Украине обстреливать Россию из дальнобойного оружия, поскольку это будет расценено как прямой акт агрессии», — написал он.
Кертен отметил, что членам Североатлантического альянса следует стремиться к деэскалации украинского конфликта и прекращению враждебных отношений с Россией.
Ранее, Путин предупредил о серьёзных последствиях, которые могут появиться после применения западного дальнобойного оружия против России со стороны ВСУ. Глава государства отметил, что использование высокоточного оружия большой дальности, производимого на Западе, подразумевает прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине, поскольку такие удары возможны лишь при поддержке разведданных от Североатлантического альянса и США.
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