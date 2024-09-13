НАТО призвали учитывать предупреждение Путина по Украине
Постпред РФ Ульянов: НАТО должно всерьёз отнестись к заявлению Путина
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выступил с советом для НАТО в своём телеграм-канале. Он акцентировал внимание на важности заявления президента Владимира Путина относительно роли Запада в конфликте на Украине. Дипломат подчеркнул, что слова российского лидера следует воспринимать как серьёзное предупреждение, которое нельзя игнорировать.
По его словам, Путин отметил, что Россия оставляет за собой право принять «соответствующие решения», если НАТО начнёт использовать оружие большей дальности против России с территории Украины. Это высказывание было охарактеризовано как «деликатное, но строгое предупреждение», которое, по мнению постпреда, НАТО следует принять во внимание.
Напомним, президент России Владимир Путин предупредил о серьёзных последствиях применения западного дальнобойного оружия против России со стороны ВСУ. Он отметил, что использование высокоточного оружия большой дальности, производимого на Западе, подразумевает прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине, поскольку такие удары возможны лишь при поддержке разведданных от НАТО и США.
Life.ru