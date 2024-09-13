НАТО призвали учитывать предупреждение Путина по Украине

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выступил с советом для НАТО в своём телеграм-канале. Он акцентировал внимание на важности заявления президента Владимира Путина относительно роли Запада в конфликте на Украине. Дипломат подчеркнул, что слова российского лидера следует воспринимать как серьёзное предупреждение, которое нельзя игнорировать.

По его словам, Путин отметил, что Россия оставляет за собой право принять «соответствующие решения», если НАТО начнёт использовать оружие большей дальности против России с территории Украины. Это высказывание было охарактеризовано как «деликатное, но строгое предупреждение», которое, по мнению постпреда, НАТО следует принять во внимание.