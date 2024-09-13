Белый дом не стал комментировать слова Путина о роли НАТО в украинском конфликте

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер решила не комментировать заявление главы государства Владимира Путина об участии НАТО в украинском конфликте. Вместо этого она заявила, что Россия «может прекратить конфликт в любой момент».

«Я не стану касаться гипотетических вопросов. Я не стану вдаваться во внутренние обсуждения политических вопросов», — заявила она на брифинге.