Белый дом не стал комментировать слова Путина о роли НАТО в украинском конфликте
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер решила не комментировать заявление главы государства Владимира Путина об участии НАТО в украинском конфликте. Вместо этого она заявила, что Россия «может прекратить конфликт в любой момент».
«Я не стану касаться гипотетических вопросов. Я не стану вдаваться во внутренние обсуждения политических вопросов», — заявила она на брифинге.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин прокомментировал возможное разрешение Киеву использовать западное оружие для ударов вглубь России. По словам главы государства, это будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине.