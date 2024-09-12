Планы Пентагона смоделировать удар по территории России — это совершенно не ново для России. Вероятно, на Западе выросло новое поколение «специалистов», которое тянется к серьёзным вещам, совершенно не осознавая последствий. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

Показательно вот что: цепляя на себя маску «глобального полицейского» и «миротворца», США фактически планирует войну. Страшную, разрушительную, абсолютно точно не нужную никому, кроме самих Штатов. А возможно, последнюю в истории человечества

Он также отметил, что противники России опасны и не вполне адекватны, особенно касательно боевых действий. Таким образом он намекнул на излюбленные кровавые способы ведения внешней политики Соединёнными Штатами. Единственное, что удерживает Вашингтон от глупостей — осознание, что РФ неминуемо нанесёт ответный удар. Однако смотря на действия главы США, ведущего страну «на грань гибели», всё же закрадываются сомнения во вменяемости американских властей, подытожил парламентарий.