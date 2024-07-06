В МИД допустили возможность изменения ядерной доктрины России

В ответ на недружественную политику Запада в российскую ядерную доктрину могут быть внесены изменения. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдёт некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников", — отметил он.

По словам Рябкова, украинский конфликт показывает, что сдерживание ядерного оружия по старым законам уже неактуально, а посему возможны некоторые дополнения и корректировки.

Ситуации, при которых Россия может применить ядерное оружие, изложены в Военной доктрине и Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Согласно документам, это допускается при агрессии против РФ или её союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.