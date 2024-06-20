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20 июня, 16:47

Путин: Ядерные силы России всегда находятся в состоянии боевой готовности

Ядерные силы России всегда находятся в состоянии полной боевой готовности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Ханое по итогам визитов в КНДР и во Вьетнам.

"Стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности. Поэтому то, что делается сейчас в западных странах, нас мало беспокоит", — указал глава государства.

Однако Россия внимательно наблюдает за ситуацией в мире и в случае угроз примет соответствующие меры, пояснил Путин.

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А ранее Путин заявил, что в ядерную доктрину России могут быть внесены изменения. По его словам, это объясняется появлением новых элементов, связанных с понижением применения ядерного оружия.

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Life.ru / Андрей Тишин

Дарья Нарыкова
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