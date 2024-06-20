Путин: Ядерные силы России всегда находятся в состоянии боевой готовности

Ядерные силы России всегда находятся в состоянии полной боевой готовности. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Ханое по итогам визитов в КНДР и во Вьетнам.

"Стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности. Поэтому то, что делается сейчас в западных странах, нас мало беспокоит", — указал глава государства.

Однако Россия внимательно наблюдает за ситуацией в мире и в случае угроз примет соответствующие меры, пояснил Путин.