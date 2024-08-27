Лавров: Россия уточняет свою ядерную доктрину

Россия в настоящее время уточняет свою ядерную доктрину, в том числе пункрты об условиях применения тактическогооружия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.

«Очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно», — объяснил глава МИД РФ.