Лавров: Россия уточняет свою ядерную доктрину
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обложка © VK / МИД России
Россия в настоящее время уточняет свою ядерную доктрину, в том числе пункрты об условиях применения тактическогооружия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.
«Очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно», — объяснил глава МИД РФ.
Ранее о возможном внесении изменений в ядерную доктрину России сообщал заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. Дипломат объяснил, что сдерживание при помощи ядерного арсенала, которое работало раньше, сейчас уже не так эффективно, что стало очевидно в ходе конфликта на Украине, чем и объясняется необходимость внесения корректировок и дополнений. Позже о работе над улучшением доктрины рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.