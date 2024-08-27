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27 августа, 10:54

Лавров: Россия уточняет свою ядерную доктрину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обложка © VK / МИД России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обложка © VK / МИД России

Россия в настоящее время уточняет свою ядерную доктрину, в том числе пункрты об условиях применения тактическогооружия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.

«Очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно», — объяснил глава МИД РФ.

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Ранее о возможном внесении изменений в ядерную доктрину России сообщал заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. Дипломат объяснил, что сдерживание при помощи ядерного арсенала, которое работало раньше, сейчас уже не так эффективно, что стало очевидно в ходе конфликта на Украине, чем и объясняется необходимость внесения корректировок и дополнений. Позже о работе над улучшением доктрины рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Андрей Бражников
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