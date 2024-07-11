Песков рассказал о работе над корректировкой ядерной доктрины России
Песков: РФ корректирует ядерную доктрину, но есть и другие способы сдерживания
В правительстве России идут дискуссии относительно коррекции национальной ядерной доктрины в ответ на действия НАТО, соответствующая работа ведётся, однако возможности РФ по сдерживанию не ограничиваются ядерным оружием. Такое заявление в беседе с журналистами, в том числе корреспондентом Life.ru, сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Песков рассказал о работе над корректировкой ядерной доктрины России. Видео © Life.ru
"Работа по ядерной доктрине ведётся, эти дискуссии действительно имеют место, специалисты обсуждают. Но это не единственный [способ сдерживания]", — пояснил официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что положения в итоговой декларации по итогам саммита НАТО в Вашингтоне потребуют от Москвы ответных мер. Он добавил, что принятые в Кремле шаги будут продуманными, скоординированными и эффективными в вопросах сдерживания.
Напомним, что ранее о возможном появлении изменений в ядерную доктрину Российской Федерации сообщал заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. Дипломат объяснил, что сдерживание при помощи ядерного арсенала, которое работало раньше, сейчас уже не так эффективно, что стало очевидно в ходе конфликта на Украине, чем и объясняется необходимость внесения корректировок и дополнений.
Life.ru / Андрей Тишин