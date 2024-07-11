В правительстве России идут дискуссии относительно коррекции национальной ядерной доктрины в ответ на действия НАТО, соответствующая работа ведётся, однако возможности РФ по сдерживанию не ограничиваются ядерным оружием. Такое заявление в беседе с журналистами, в том числе корреспондентом Life.ru, сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Песков рассказал о работе над корректировкой ядерной доктрины России. Видео © Life.ru

"Работа по ядерной доктрине ведётся, эти дискуссии действительно имеют место, специалисты обсуждают. Но это не единственный [способ сдерживания]", — пояснил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что положения в итоговой декларации по итогам саммита НАТО в Вашингтоне потребуют от Москвы ответных мер. Он добавил, что принятые в Кремле шаги будут продуманными, скоординированными и эффективными в вопросах сдерживания.