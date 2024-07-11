На Западе беспокоятся из-за укрепления "ядерной" дружбы России и Индии
CNN: Новые ядерные проекты свяжут Россию и Индию на десятилетия вперёд
Нарендра Моди и Владимир Путин. Фото © Life.ru
Старт совместных проектов по строительству АЭС в Индии по российскому образцу говорит о том, что индийско-российские отношения вышли на принципиально новый уровень. Об этом сообщает телеканал CNN по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москве.
"Отношения Моди и Путина теперь "позеленели". Мало того — они стали ещё и ядерными", — сказано в тексте публикации.
Авторы статьи отмечают, что раньше Россия вела дела с Индией только в рамках торговли углеводородами, однако теперь Москва и Нью-Дели обозначили курс на уран и "зелёные" источники энергии. Новый этап долгосрочных отношений двух стран будет связан не только со строительством электростанций, но и с регулярным обслуживанием АЭС специалистами "Росатома". К тому же индийские станции, скорее всего, будут работать за счёт поставок урана из России.
"Складывается ощущение, что эта дружба — надолго. Углубление ядерного сотрудничества свяжет страны на десятилетия вперёд", — резюмировали журналисты.
Напомним, что начало новому этапу в отношениях двух стран положил визит Нарендры Моди в Москву 8 июля. Индийский политик остался крайне доволен гостеприимством российских коллег, что сподвигло его пригласить Владимира Путина посетить Индию. Позднее "Росатом" рассказал, как будет выглядеть та самая новая индийская АЭС, построенная по российскому образцу с передовыми реакторными установками ВВЭР-1200.