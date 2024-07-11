На Западе беспокоятся из-за укрепления "ядерной" дружбы России и Индии

Старт совместных проектов по строительству АЭС в Индии по российскому образцу говорит о том, что индийско-российские отношения вышли на принципиально новый уровень. Об этом сообщает телеканал CNN по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москве.

"Отношения Моди и Путина теперь "позеленели". Мало того — они стали ещё и ядерными", — сказано в тексте публикации.

Авторы статьи отмечают, что раньше Россия вела дела с Индией только в рамках торговли углеводородами, однако теперь Москва и Нью-Дели обозначили курс на уран и "зелёные" источники энергии. Новый этап долгосрочных отношений двух стран будет связан не только со строительством электростанций, но и с регулярным обслуживанием АЭС специалистами "Росатома". К тому же индийские станции, скорее всего, будут работать за счёт поставок урана из России.