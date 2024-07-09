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9 июля, 10:30

"Росатом" рассказал о работе над новой АЭС большой мощности в Индии

Индийские и российские специалисты ведут разработку технического задания для постройки в Индии новой АЭС по российскому образцу с передовыми реакторными установками ВВЭР-1200. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации "Росатом".

"Традиционно важная тема — это серийное сооружение в Индии энергоблоков АЭС большой мощности российского дизайна на базе ВВЭР-1200. Профильные организации находятся в процессе подготовки технического задания на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1200", — сказано в сообщении.

Путин и Моди приехали в павильон "Атом" на ВДНХ
Путин и Моди приехали в павильон "Атом" на ВДНХ

Напомним, что сейчас в России с визитом находится премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он прилетел в Москву 8 июля и тем же вечером встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарёве. Индийский лидер отметил гостеприимство российского коллеги, поблагодарив за тёплый приём. Сегодня политики проведут переговоры в узком и расширенном составах, однако по их итогам заявлений для прессы сделано не будет.

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Владимир Озеров
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