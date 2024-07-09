"Росатом" рассказал о работе над новой АЭС большой мощности в Индии

Индийские и российские специалисты ведут разработку технического задания для постройки в Индии новой АЭС по российскому образцу с передовыми реакторными установками ВВЭР-1200. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации "Росатом".

"Традиционно важная тема — это серийное сооружение в Индии энергоблоков АЭС большой мощности российского дизайна на базе ВВЭР-1200. Профильные организации находятся в процессе подготовки технического задания на сооружение в Индии новой АЭС российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1200", — сказано в сообщении.