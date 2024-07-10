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10 июля, 06:01

В Киеве напуганы, что Путин утёр нос Украине одним "индийским" ходом

Киевский аналитик Кущ счёл беспроигрышным ход России по членству Индии в СБ ООН

Нарендра Моди и Владимир Путин в Кремле. Фото © Life.ru

Нарендра Моди и Владимир Путин в Кремле. Фото © Life.ru

Россия предприняла грамотный и безрисковый ход, когда поддержала кандидатуру Нью-Дели в постоянные члены Совбеза ООН. Украина, в свою очередь, не сумела воспользоваться такой возможностью, считает киевский аналитик Алексей Кущ. По его оценке, Незалежная в своё время упустила шанс заполучить благосклонность важного игрока, когда предлагала реформировать СБ.

"Зато с такой инициативой сегодня выступила Россия после встречи Путина и Моди. Москва сделала беспроигрышный ход: если Запад в лице США, Британии и Франции согласится, Индия запишет этот результат на счёт России", — констатировал аналитик в своём аккаунте в соцсети.

Если западные страны будут не согласны, то это в любом случае положительно повлияет на отношения РФ и Индии, сблизив страны ещё больше, а также усилив БРИКС на этом фоне.

"Украина могла бы опередить Россию с подобной инициативой. Но нашему МИД не хватило инициативности и прозорливости", — негодует Кущ.

Украинской дипломатии ещё многому предстоит научиться в вопросах стран Глобального Юга, подытожил украинский аналитик.

Яркие шаги и новый золотой век: Что говорят политологи о визите Моди в Россию
Яркие шаги и новый золотой век: Что говорят политологи о визите Моди в Россию

Напомним, что 8 июля Нарендра Моди прибыл в Москву, где позднее прошли их переговоры с Владимиром Путиным. Индийский политик высоко оценил гостеприимство российских коллег, поблагодарив их за радушный приём. Наблюдая за этим процессом, американские СМИ пришли к выводу, что визит премьер-министра Индии в Москву упрочит позиции главы России на международной арене.

Владимир Озеров
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