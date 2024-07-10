В Киеве напуганы, что Путин утёр нос Украине одним "индийским" ходом

Россия предприняла грамотный и безрисковый ход, когда поддержала кандидатуру Нью-Дели в постоянные члены Совбеза ООН. Украина, в свою очередь, не сумела воспользоваться такой возможностью, считает киевский аналитик Алексей Кущ. По его оценке, Незалежная в своё время упустила шанс заполучить благосклонность важного игрока, когда предлагала реформировать СБ.

"Зато с такой инициативой сегодня выступила Россия после встречи Путина и Моди. Москва сделала беспроигрышный ход: если Запад в лице США, Британии и Франции согласится, Индия запишет этот результат на счёт России", — констатировал аналитик в своём аккаунте в соцсети.

Если западные страны будут не согласны, то это в любом случае положительно повлияет на отношения РФ и Индии, сблизив страны ещё больше, а также усилив БРИКС на этом фоне.

"Украина могла бы опередить Россию с подобной инициативой. Но нашему МИД не хватило инициативности и прозорливости", — негодует Кущ.