WP: Визит Моди в Россию укрепил авторитет Путина на мировой арене

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в российскую столицу способствовал укреплению авторитета президента РФ Владимира Путина на международной арене. Об этом пишет американская газета Washington Post .

По оценке авторов издания, визит Моди в Москву является чётким сигналом того, что Индия решительно настроена на продолжение дальнейшего сотрудничества с Россией, несмотря на политику изоляции РФ, которую проповедует нынешняя американская власть в лице президента США Джо Байдена, пытающегося заполучить индийского премьера себе в союзники.