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9 июля, 12:22

WP: Визит Моди в Россию укрепил авторитет Путина на мировой арене

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в российскую столицу способствовал укреплению авторитета президента РФ Владимира Путина на международной арене. Об этом пишет американская газета Washington Post.

"Визит Моди усилил позиции Путина на международной арене", — отмечается в публикации.

По оценке авторов издания, визит Моди в Москву является чётким сигналом того, что Индия решительно настроена на продолжение дальнейшего сотрудничества с Россией, несмотря на политику изоляции РФ, которую проповедует нынешняя американская власть в лице президента США Джо Байдена, пытающегося заполучить индийского премьера себе в союзники.

"Для Моди Россия остаётся важнейшим источником вооружений, энергоресурсов и космических технологий, которые Индия считает незаменимыми для становления великой державой", — резюмирует издание.

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Напомним, что индийская делегация во главе с Нарендрой Моди прибыла с официальным визитом в Москву 8 июля, где тем же вечером состоялись их переговоры с Владимиром Путиным. Премьер-министр Индии отметил гостеприимство российских коллег, поблагодарив за радушный приём. Сегодня стартовала официальная часть переговоров, в ходе которых Моди предложил российскому лидеру содействие в скорейшем установлении мира на Украине.

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Life.ru

Владимир Озеров
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