WP: Визит Моди в Россию укрепил авторитет Путина на мировой арене
Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в российскую столицу способствовал укреплению авторитета президента РФ Владимира Путина на международной арене. Об этом пишет американская газета Washington Post.
"Визит Моди усилил позиции Путина на международной арене", — отмечается в публикации.
По оценке авторов издания, визит Моди в Москву является чётким сигналом того, что Индия решительно настроена на продолжение дальнейшего сотрудничества с Россией, несмотря на политику изоляции РФ, которую проповедует нынешняя американская власть в лице президента США Джо Байдена, пытающегося заполучить индийского премьера себе в союзники.
"Для Моди Россия остаётся важнейшим источником вооружений, энергоресурсов и космических технологий, которые Индия считает незаменимыми для становления великой державой", — резюмирует издание.
Напомним, что индийская делегация во главе с Нарендрой Моди прибыла с официальным визитом в Москву 8 июля, где тем же вечером состоялись их переговоры с Владимиром Путиным. Премьер-министр Индии отметил гостеприимство российских коллег, поблагодарив за радушный приём. Сегодня стартовала официальная часть переговоров, в ходе которых Моди предложил российскому лидеру содействие в скорейшем установлении мира на Украине.
Life.ru