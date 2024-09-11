Караганов: У РФ есть право ответить ядерным оружием на удары по своей территории

Россия имеет право ответить ядерным оружием на удары по своей территории. Об этом заявил политолог, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

«Главная цель доктрины должна заключаться в том, чтобы все нынешние и будущие противники были уверены, что Россия готова применить ядерное оружие», — приводит его слова «Коммерсант».

Политолог призвал ввести в ядерную доктрину России понятие «ядерная эскалация», чтобы противник осознавал готовности России использовать соответствующее оружие. Если не применять ядерное сдерживание, то мир «свалится в череду войн», считает Караганов.