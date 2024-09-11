Караганов: У РФ есть право ответить ядерным оружием на удары по своей территории
Россия имеет право ответить ядерным оружием на удары по своей территории. Об этом заявил политолог, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.
«Главная цель доктрины должна заключаться в том, чтобы все нынешние и будущие противники были уверены, что Россия готова применить ядерное оружие», — приводит его слова «Коммерсант».
Политолог призвал ввести в ядерную доктрину России понятие «ядерная эскалация», чтобы противник осознавал готовности России использовать соответствующее оружие. Если не применять ядерное сдерживание, то мир «свалится в череду войн», считает Караганов.
В конце августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва уточняет свою ядерную доктрину. В том числе речь идёт о пунктах об условиях применения тактического оружия. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, зачем Россия уточняет ядерную доктрину.
Wikipedia / Dmitryi Rozhkov