Особое внимание в ходе пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня, было уделено применению ядерного оружия. Во время сессии модератор дискуссии политолог Сергей Караганов призвал президента РФ Владимира Путина более резко вести себя с западными странами, сравнив их со стаей гиен. В беседе с Life.ru после мероприятия политолог подчеркнул, что в контексте применения ядерного оружия Запад почувствовал слабину.

Политолог Караганов заявил, что западные гиены почувствовали слабину перед Россией. Видео © Life.ru

"Гиены почувствовали. Необязательно говорить, важно делать, а мы уже начали многое делать и будем делать это", — подчеркнул он.