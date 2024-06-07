"Гиены почувствовали": Модератор заседания с Путиным рассказал о слабине Запада перед Россией
Политолог Караганов: Западные гиены почувствовали слабину перед Россией
Особое внимание в ходе пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня, было уделено применению ядерного оружия. Во время сессии модератор дискуссии политолог Сергей Караганов призвал президента РФ Владимира Путина более резко вести себя с западными странами, сравнив их со стаей гиен. В беседе с Life.ru после мероприятия политолог подчеркнул, что в контексте применения ядерного оружия Запад почувствовал слабину.
Политолог Караганов заявил, что западные гиены почувствовали слабину перед Россией. Видео © Life.ru
"Гиены почувствовали. Необязательно говорить, важно делать, а мы уже начали многое делать и будем делать это", — подчеркнул он.
По мнению политолога, Путин был искренен во время сессии, однако некоторые вопросы стоит обсуждать с осторожностью, поэтому президент РФ мог и не говорить о чём-то прямо. При этом Караганов подчеркнул, что запретных тем на заседании не было — все вопросы он составлял лично.
Напомним, на пленарном заседании ПМЭФ российский лидер рассказал, кто на самом деле толкает мир к ядерной войне, сравнил мощность российского оружия с американским и объяснил, почему Европа при возможной атаке будет беззащитна. При этом Путин попросил лишний раз не упоминать всуе о возможности таких ударов и отметил, что для победы в СВО России ядерное оружие не требуется — для этого есть русский характер.
Как сообщал Life.ru, 27-й ПМЭФ стартовал 5 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Участвуют в нём 136 государств. Основная тема форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста". За главными новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) следите в специальном разделе Life.ru.
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