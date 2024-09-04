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Регион
4 сентября, 04:50

Песков объяснил, зачем Россия уточняет ядерную доктрину

Песков: Деструктивные действия Запада привели к уточнению РФ ядерной доктрины

Деструктивные действия коллективного Запада, не желающего диалога с Россией, вызвали необходимость уточнить ядерную доктрину РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и то положение дел, которое возникло как следствие действий коллективного Запада», — объяснил Песков журналистам.

Помимо отказа от диалога с Москвой, представитель Кремля перечислил продолжение западной линии по наступлению на интересы безопасности и провоцирование продолжения горячего конфликта на Украине. Нынешняя повестка дня и требует действий от Москвы, пояснил он.

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В конце августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва уточняет свою ядерную доктрину. В том числе пункты об условиях применения тактического оружия.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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