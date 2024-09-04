Песков объяснил, зачем Россия уточняет ядерную доктрину

Деструктивные действия коллективного Запада, не желающего диалога с Россией, вызвали необходимость уточнить ядерную доктрину РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и то положение дел, которое возникло как следствие действий коллективного Запада», — объяснил Песков журналистам.

Помимо отказа от диалога с Москвой, представитель Кремля перечислил продолжение западной линии по наступлению на интересы безопасности и провоцирование продолжения горячего конфликта на Украине. Нынешняя повестка дня и требует действий от Москвы, пояснил он.