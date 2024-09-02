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Регион
2 сентября, 13:28

Представитель МИД Китая призвала к диалогу для снижения стратегических рисков

Миру нужен диалог для снижения рисков применения ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя возможные изменения в ядерной доктрине России.

«Китай не раз указывал на недопустимость применения ядерного оружия, нельзя допустить ядерную войну. При сложившихся обстоятельствах все стороны должны проявить спокойствие и сдержанность, посредством диалога и консультаций совместными усилиями способствовать снижению стратегических рисков», — говорится в заявлении, размещённом на сайте китайского МИД.

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Таким образом Мао Нин прокомментировала слова заместителя главы Министерства иностранных дел Сергея Рябкова о возможном внесении изменений в ядерную доктрину России. По словам дипломата, сдерживание при помощи ядерного арсенала, которое работало раньше, сейчас уже не так эффективно, что стало очевидно в ходе украинского конфликта. Он отметил, что этим объясняется необходимость изменения и дополнений документа.

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Shutterstock / FOTODOM / xcarrot_007

Александра Мышляева
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