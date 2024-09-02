Представитель МИД Китая призвала к диалогу для снижения стратегических рисков

«Китай не раз указывал на недопустимость применения ядерного оружия, нельзя допустить ядерную войну. При сложившихся обстоятельствах все стороны должны проявить спокойствие и сдержанность, посредством диалога и консультаций совместными усилиями способствовать снижению стратегических рисков», — говорится в заявлении, размещённом на сайте китайского МИД.

Таким образом Мао Нин прокомментировала слова заместителя главы Министерства иностранных дел Сергея Рябкова о возможном внесении изменений в ядерную доктрину России. По словам дипломата, сдерживание при помощи ядерного арсенала, которое работало раньше, сейчас уже не так эффективно, что стало очевидно в ходе украинского конфликта. Он отметил, что этим объясняется необходимость изменения и дополнений документа.