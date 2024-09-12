Пентагон намеревается смоделировать ядерный удар по России
Пентагон планирует заключение контракта на проведение исследований в области применения ядерного оружия по целям в аграрном секторе. Об этом следует из официальных документов ведомства
Ведомство обязует подрядчика смоделировать ситуацию ядерной войны, при которой произойдёт уничтожение сельскохозяйственных ферм. Сумма контракта составила 34 миллиона долларов. Данное исследование также затрагивает и моделирование таких ситуаций в России и странах Восточной Европы.
От подрядчика потребовали «расширить географический охват моделирования, чтобы включить в него бывшие страны Восточного блока <...>, а также обновить программный код для регионов за пределами Восточной Европы и западной части России».
Ранее в МИД допустили возможность изменения ядерной доктрины России. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, сдерживание при помощи ядерного арсенала, которое работало раньше, сейчас уже не так эффективно, что стало очевидно в ходе конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что Россия в настоящее время уточняет свою ядерную доктрину, в том числе пункты об условиях применения тактического оружия.
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