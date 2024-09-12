Пентагон намеревается смоделировать ядерный удар по России

Пентагон планирует заключение контракта на проведение исследований в области применения ядерного оружия по целям в аграрном секторе. Об этом следует из официальных документов ведомства

Ведомство обязует подрядчика смоделировать ситуацию ядерной войны, при которой произойдёт уничтожение сельскохозяйственных ферм. Сумма контракта составила 34 миллиона долларов. Данное исследование также затрагивает и моделирование таких ситуаций в России и странах Восточной Европы.