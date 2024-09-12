«Изменит суть конфликта»: Путин предупредил о последствиях применения ВСУ дальнобойного оружия Запада

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможное разрешение Киеву использовать западное оружие для ударов вглубь России. По словам главы государства, это будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине.

Владимир Путин предупредил о последствиях применения ВСУ дальнобойного западного оружия. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Происходит попытка подмены понятий, потому что речь не идёт о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по территории России. Он и так наносит — с помощью беспилотников и другими средствами. Но когда речь идёт об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства — это совершенно другая история», — сказал Путину журналистку ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава государства отметил, что согласно мнению экспертов, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Это возможно только с использованием разведданных со спутников ЕС, НАТО и США.

Кроме того, добавил Путин, полётные задания могут вносить только военнослужащие стран НАТО и поэтому речь идёт не о том, чтобы разрешать или не разрешать удары высокоточным западным оружием, а о том, чтобы принять решение, участвуют ли страны НАТО в конфликте напрямую.