«Изменит суть конфликта»: Путин предупредил о последствиях применения ВСУ дальнобойного оружия Запада
Путин: Удары ВСУ по России дальнобойным оружием Запада изменят суть конфликта
Президент России Владимир Путин прокомментировал возможное разрешение Киеву использовать западное оружие для ударов вглубь России. По словам главы государства, это будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине.
Владимир Путин предупредил о последствиях применения ВСУ дальнобойного западного оружия. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
«Происходит попытка подмены понятий, потому что речь не идёт о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по территории России. Он и так наносит — с помощью беспилотников и другими средствами. Но когда речь идёт об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства — это совершенно другая история», — сказал Путину журналистку ВГТРК Павлу Зарубину.
Глава государства отметил, что согласно мнению экспертов, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Это возможно только с использованием разведданных со спутников ЕС, НАТО и США.
Кроме того, добавил Путин, полётные задания могут вносить только военнослужащие стран НАТО и поэтому речь идёт не о том, чтобы разрешать или не разрешать удары высокоточным западным оружием, а о том, чтобы принять решение, участвуют ли страны НАТО в конфликте напрямую.
«Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. Это изменит суть конфликта. Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — заключил Путин.
Напомним, в последние дни в США и Киеве идёт активное обсуждение темы ударов по территории РФ американским дальнобойным оружием. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь РФ, но, тем не менее, там допускают такую возможность. При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад давно снял ограничения на удары ВСУ дальнобойным оружием по России, сейчас его просто пытаются поизящнее оформить в публичном пространстве. В Кремле назвали «камуфляжной» дискуссию об ударах вглубь России.