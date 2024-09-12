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12 сентября, 09:16

Песков назвал «камуфляжной» дискуссию об ударах вглубь России

Дмитрий Песков: Запад уже давно готов разрешить ВСУ удары по России

Запад уже давно дал решение разрешить ВСУ удары по территории России. Такое заявление сделал 12 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, речь идёт о «камуфляжной дискуссии», на самом деле процесс давно идёт.

«Очевидно, что Украина продолжит эти свои террористические атаки. С большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам, как они это делали до сих пор», — указал представитель Кремля в интервью «Известиям».

Одна из стран НАТО дала добро Украине на удары по России крылатыми ракетами
Одна из стран НАТО дала добро Украине на удары по России крылатыми ракетами

Темы ударов по территории России американским дальнобойным оружием вновь оказались в повестке в последние несколько дней. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь России, но, тем не менее, там допускают такую возможность. Так, эта тема будет обсуждена президентом США Джо Байденом и премьером Великобритании Киром Стармером 13 сентября. Беседы на эту тему уже состоялись и в Киеве. Сам американский лидер допустил снятие запрета на удары вглубь России.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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