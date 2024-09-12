Песков назвал «камуфляжной» дискуссию об ударах вглубь России
Дмитрий Песков: Запад уже давно готов разрешить ВСУ удары по России
Запад уже давно дал решение разрешить ВСУ удары по территории России. Такое заявление сделал 12 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, речь идёт о «камуфляжной дискуссии», на самом деле процесс давно идёт.
«Очевидно, что Украина продолжит эти свои террористические атаки. С большой долей уверенности можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам, как они это делали до сих пор», — указал представитель Кремля в интервью «Известиям».
Темы ударов по территории России американским дальнобойным оружием вновь оказались в повестке в последние несколько дней. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь России, но, тем не менее, там допускают такую возможность. Так, эта тема будет обсуждена президентом США Джо Байденом и премьером Великобритании Киром Стармером 13 сентября. Беседы на эту тему уже состоялись и в Киеве. Сам американский лидер допустил снятие запрета на удары вглубь России.
Life.ru