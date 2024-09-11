«Продолжим дискуссию»: Блинкен обсудил в Киеве разрешение ВСУ применять дальнобойные ракеты

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для атак вглубь России с украинским руководством. Об итогах переговоров он пообещал в скором времени доложить американскому лидеру Джо Байдену.

«Мы обсудили обстрелы дальнобойным оружием, а также ряд других вопросов, и, как я сказал в начале, я собираюсь продолжить эту дискуссию в Вашингтоне, чтобы доложить президенту о том, что я услышал», — сказал Блинкен на брифинге в Киеве после встречи с коллегами из Великобритании и Украины.

Также он сообщил, что американские власти выделяют Киеву очередную помощь в размере более 700 миллионов долларов на восстановление энергосистемы, гуманитарную поддержку и разминирование.