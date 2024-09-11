«Продолжим дискуссию»: Блинкен обсудил в Киеве разрешение ВСУ применять дальнобойные ракеты
Блинкен заявил, что обсудил в Киеве разрешение ВСУ применять дальнобойные ракеты
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для атак вглубь России с украинским руководством. Об итогах переговоров он пообещал в скором времени доложить американскому лидеру Джо Байдену.
«Мы обсудили обстрелы дальнобойным оружием, а также ряд других вопросов, и, как я сказал в начале, я собираюсь продолжить эту дискуссию в Вашингтоне, чтобы доложить президенту о том, что я услышал», — сказал Блинкен на брифинге в Киеве после встречи с коллегами из Великобритании и Украины.
Также он сообщил, что американские власти выделяют Киеву очередную помощь в размере более 700 миллионов долларов на восстановление энергосистемы, гуманитарную поддержку и разминирование.
Напомним, сегодня Блинкен и глава британского МИД Дэвид Лэмми приехали в Киев. В украинской столице они встречались с Владимиром Зеленским и прочими чиновниками. В преддверии визита сообщалось, что США работают над отменой ограничений на использование ВСУ американского дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ. В частности, Байден ранее подтвердил, что в Белом доме «прорабатывается» этот вопрос. В Кремле уже прокомментировали ситуацию.
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