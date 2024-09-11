Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 17:35

«Продолжим дискуссию»: Блинкен обсудил в Киеве разрешение ВСУ применять дальнобойные ракеты

Блинкен заявил, что обсудил в Киеве разрешение ВСУ применять дальнобойные ракеты

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для атак вглубь России с украинским руководством. Об итогах переговоров он пообещал в скором времени доложить американскому лидеру Джо Байдену.

«Мы обсудили обстрелы дальнобойным оружием, а также ряд других вопросов, и, как я сказал в начале, я собираюсь продолжить эту дискуссию в Вашингтоне, чтобы доложить президенту о том, что я услышал», — сказал Блинкен на брифинге в Киеве после встречи с коллегами из Великобритании и Украины.

Также он сообщил, что американские власти выделяют Киеву очередную помощь в размере более 700 миллионов долларов на восстановление энергосистемы, гуманитарную поддержку и разминирование.

Напомним, сегодня Блинкен и глава британского МИД Дэвид Лэмми приехали в Киев. В украинской столице они встречались с Владимиром Зеленским и прочими чиновниками. В преддверии визита сообщалось, что США работают над отменой ограничений на использование ВСУ американского дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ. В частности, Байден ранее подтвердил, что в Белом доме «прорабатывается» этот вопрос. В Кремле уже прокомментировали ситуацию.

«Жизненно необходимо»: Новый глава МИД Украины попросил НАТО снять ограничения на удары по России
«Жизненно необходимо»: Новый глава МИД Украины попросил НАТО снять ограничения на удары по России
Обложка ©

Обложка © X / SecBlinken

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Энтони Блинкен
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров