Песков заявил, что Киев получит разрешение на удары вглубь РФ западными ракетами
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Запад уже принял решение разрешить киевскому режиму наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.
«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. В настоящий момент в СМИ просто ведётся такая кампания информационная по формализации уже принятого решения», — отметил представитель Кремля.
Также Песков отметил, что не согласен с утверждением Вашингтона, согласно которому звонок президента США российскому лидеру Владимиру Путину мог бы завершить конфликт. Это возможно, если Запад перестанет использовать Киев для противостояния Москве.
Недавно новый глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом тему разрешения на удары по российской территории. Киеву, по словам украинского министра, такое дозволение «жизненно необходимо».