Запад уже принял решение разрешить киевскому режиму наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. В настоящий момент в СМИ просто ведётся такая кампания информационная по формализации уже принятого решения», — отметил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что не согласен с утверждением Вашингтона, согласно которому звонок президента США российскому лидеру Владимиру Путину мог бы завершить конфликт. Это возможно, если Запад перестанет использовать Киев для противостояния Москве.