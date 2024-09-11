США могут разрешить Киеву бить по России до Генассамблеи ООН
The Times: США изменят позицию по ударам ВСУ вглубь России в ближайшие недели
Существует вероятность, что США в ближайшие недели могут разрешить Киеву наносить удары по российской территории американскими ракетами. Об этом сообщает британское издание The Times, ссылаясь на источники в правительстве Великобритании.
По информации издания, эта потенциальная смена позиции может произойти до начала Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится 22-23 сентября. Один из источников в британском правительстве отметил, что в администрации США наблюдается изменение мнений относительно ограничений на удары по глубинным целям в России. Однако для окончательного разрешения этой ситуации потребуется убедить президента Штатов Джо Байдена.
Как сообщил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США, разрешение на такие удары может быть предоставлено после визита в Киев американского госсекретаря Энтони Блинкена.
В последние дни в США и Киеве идёт активное обсуждение темы ударов по территории России американским дальнобойным оружием. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь России, но, тем не менее, там допускают такую возможность. Так, эта тема будет обсуждена президентом США Джо Байденом и премьером Великобритании Киром Стармером 13 сентября. Также есть сведения, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми направляются в Киев, чтобы заявить о разрешение ВСУ наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS.
Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen