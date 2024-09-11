США могут разрешить Киеву бить по России до Генассамблеи ООН

Существует вероятность, что США в ближайшие недели могут разрешить Киеву наносить удары по российской территории американскими ракетами. Об этом сообщает британское издание The Times, ссылаясь на источники в правительстве Великобритании.

По информации издания, эта потенциальная смена позиции может произойти до начала Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится 22-23 сентября. Один из источников в британском правительстве отметил, что в администрации США наблюдается изменение мнений относительно ограничений на удары по глубинным целям в России. Однако для окончательного разрешения этой ситуации потребуется убедить президента Штатов Джо Байдена.