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10 сентября, 14:58

Белый дом, несмотря на планы Байдена, высказался против атак ВСУ вглубь РФ

Кирби: США по-прежнему не поддерживают атаки ВСУ вглубь России

Американские власти по-прежнему не поддерживают атаки украинской армии вглубь России. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«В нашем взгляде ничего не изменилось. Мы не даём возможности и не поддерживаем атаки вглубь РФ. Это всё ещё наша политика и наш подход», — сказал он в эфире телеканала CNN.

При этом ранее сегодня глава Госдепа США Энтони Блинкен анонсировал разговор американского лидера Джо Байдена с премьер-министром Британии Киром Стармером на тему возможного использования ВСУ переданного Западом дальнобойного оружия для атак вглубь российской территории. До этого глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не исключил, что НАТО в скором времени снимет ограничения на использование дальнобойного западного оружия ВСУ. Сам Зеленский же заявлял, что Киев получает «позитивные сигналы» по ударам вглубь РФ.

Белый дом передал Конгрессу секретный доклад о стратегии США по Украине, пишут СМИ
Белый дом передал Конгрессу секретный доклад о стратегии США по Украине, пишут СМИ
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Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Наталья Демьянова
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