Белый дом, несмотря на планы Байдена, высказался против атак ВСУ вглубь РФ
Кирби: США по-прежнему не поддерживают атаки ВСУ вглубь России
Американские власти по-прежнему не поддерживают атаки украинской армии вглубь России. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
«В нашем взгляде ничего не изменилось. Мы не даём возможности и не поддерживаем атаки вглубь РФ. Это всё ещё наша политика и наш подход», — сказал он в эфире телеканала CNN.
При этом ранее сегодня глава Госдепа США Энтони Блинкен анонсировал разговор американского лидера Джо Байдена с премьер-министром Британии Киром Стармером на тему возможного использования ВСУ переданного Западом дальнобойного оружия для атак вглубь российской территории. До этого глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не исключил, что НАТО в скором времени снимет ограничения на использование дальнобойного западного оружия ВСУ. Сам Зеленский же заявлял, что Киев получает «позитивные сигналы» по ударам вглубь РФ.
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