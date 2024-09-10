Белый дом передал Конгрессу секретный доклад о стратегии США по Украине, пишут СМИ

Администрация президента США Джо Байдена передала Конгрессу секретный доклад, содержащий секретную стратегию Вашингтона по украинскому конфликту. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам неназванного сотрудника Конгресса, отчёт должен был поступить ещё в июне, однако оказался в руках законодателей лишь 9 сентября. Им только предстоит его изучить. Данную информацию затем подтвердило ещё два источника издания.

Также в материале отмечается, что за два с половиной года, которые длится украинский конфликт, Конгресс одобрил материальную поддержку общей суммой около 175 миллиардов долларов для Украины, а также союзных стран. Также в апреле Палата представителей, которую возглавляют республиканцы, приняла законопроект о дополнительных расходах на 95 миллиардов долларов. Из них 61 миллиард полагался Незалежной. Именно в рамках данного законопроекта Конгресс поручил сдать подробную стратегию по разрешению возникшей ситуации.

Издание также подчеркнуло, что представители обеих наиболее популярных в США партий всецело поддерживают инициативу по поддержке Украины, однако часть республиканцев негативно отзывается об ограничении использования американского оружия для поражения целей в глубине России, подытожили в статье.