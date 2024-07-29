Пентагон поставит Украине системы ПВО на $1,5 млрд
Пентагон подготовил два новых пакета с вооружениями для Украины на $1,7 млрд
Пентагон подготовил два новых пакета с вооружениями для Украины на $1,7 млрд. Об этом говорится в письменном заявлении Минобороны США.
Первый пакет на $200 млн включает ракеты-перехватчики для противовоздушной обороны, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и миномётные выстрелы, боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов. А во второй на $1,5 млрд входят средства ПВО, которые предоставляются Киеву в рамках инициативы содействия безопасности Украине (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Она подразумевает заключение Пентагоном контрактов с производителями на бюджетные ассигнования, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из своих запасов. Число комплексов ПВО не называется, но Владимир Зеленский говорил, что Украине необходимо иметь для защиты неба 25 систем противовоздушной обороны Patriot.
Ранее стало известно, что Дания и Нидерланды хотят передать Украине 14 танков Leopard 2A4. Ожидается, что ВСУ получат боевую технику уже до конца лета. Танки прошли капитальный ремонт на немецком оборонном заводе Rheinmetall.
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