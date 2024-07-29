Пентагон поставит Украине системы ПВО на $1,5 млрд

Первый пакет на $200 млн включает ракеты-перехватчики для противовоздушной обороны, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и миномётные выстрелы, боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов. А во второй на $1,5 млрд входят средства ПВО, которые предоставляются Киеву в рамках инициативы содействия безопасности Украине (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Она подразумевает заключение Пентагоном контрактов с производителями на бюджетные ассигнования, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из своих запасов. Число комплексов ПВО не называется, но Владимир Зеленский говорил, что Украине необходимо иметь для защиты неба 25 систем противовоздушной обороны Patriot.