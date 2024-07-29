США обещали ВСУ ракеты-перехватчики для ПВО и снаряды для HIMARS на $200 млн

Американские власти предоставляют Украине очередной пакет вооружений, в частности для ВСУ будут переданы противоракеты, снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии. Об этом сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он уточнил, что объём нового пакета помощи достигает 200 миллионов долларов. Туда также решено включить "перехватчики для средств ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и миномётные выстрелы, боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов". Сроки передачи оружия Кирби не называл.