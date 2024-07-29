США обещали ВСУ ракеты-перехватчики для ПВО и снаряды для HIMARS на $200 млн
Кирби заявил, что США выделят Киеву новый пакет вооружений на $200 млн
Капитолий в США. Обложка © freepik / wirestock
Американские власти предоставляют Украине очередной пакет вооружений, в частности для ВСУ будут переданы противоракеты, снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии. Об этом сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он уточнил, что объём нового пакета помощи достигает 200 миллионов долларов. Туда также решено включить "перехватчики для средств ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и миномётные выстрелы, боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов". Сроки передачи оружия Кирби не называл.
Напомним, в начале июля этого года президент Штатов Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО пообещал, что Киеву будет передана новая партия оружия и боевой техники. Как уточнял госсекретарь США Энтони Блинкен, сумма военной помощи составит $225 млн.