Зеленский потребовал от Запада усилить ПВО Украины из-за российских авиабомб

Владимир Зеленский потребовал от стран Запада помочь усовершенствовать ПВО украинской армии. Необходимость возникла, как сообщается, из-за российских планирующих авиабомб. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.

"Это одна из причин, почему Украина и, в частности, Владимир Зеленский неоднократно отчаянно просили западные страны усилить свои возможности противовоздушной обороны — в том числе недавно на саммите НАТО", — отметили в издании.

Как сообщается в статье газеты, российские авиабомбы способны наносить серьёзный ущерб противнику, так как при разрыве поражают всё в радиусе 200 метров. Не меньшую опасность представляют и многочисленные осколки снарядов, разлетающиеся на расстояние более километра.