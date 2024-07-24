Зеленский потребовал от Запада усилить ПВО Украины из-за российских авиабомб
Frankfurter Rundschau: Зеленский потребовал у Запада усилить ПВО Украины
Владимир Зеленский потребовал от стран Запада помочь усовершенствовать ПВО украинской армии. Необходимость возникла, как сообщается, из-за российских планирующих авиабомб. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.
"Это одна из причин, почему Украина и, в частности, Владимир Зеленский неоднократно отчаянно просили западные страны усилить свои возможности противовоздушной обороны — в том числе недавно на саммите НАТО", — отметили в издании.
Как сообщается в статье газеты, российские авиабомбы способны наносить серьёзный ущерб противнику, так как при разрыве поражают всё в радиусе 200 метров. Не меньшую опасность представляют и многочисленные осколки снарядов, разлетающиеся на расстояние более километра.
Ранее главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский признал, что ситуация на фронте очень сложная. По его словам, позиции ВСУ подвергаются атакам на многих направлениях.
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