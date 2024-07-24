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24 июля, 09:20

Зеленский потребовал от Запада усилить ПВО Украины из-за российских авиабомб

Frankfurter Rundschau: Зеленский потребовал у Запада усилить ПВО Украины

Владимир Зеленский потребовал от стран Запада помочь усовершенствовать ПВО украинской армии. Необходимость возникла, как сообщается, из-за российских планирующих авиабомб. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.

"Это одна из причин, почему Украина и, в частности, Владимир Зеленский неоднократно отчаянно просили западные страны усилить свои возможности противовоздушной обороны — в том числе недавно на саммите НАТО", — отметили в издании.

Как сообщается в статье газеты, российские авиабомбы способны наносить серьёзный ущерб противнику, так как при разрыве поражают всё в радиусе 200 метров. Не меньшую опасность представляют и многочисленные осколки снарядов, разлетающиеся на расстояние более километра.

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Ранее главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский признал, что ситуация на фронте очень сложная. По его словам, позиции ВСУ подвергаются атакам на многих направлениях.

Обложка ©

Shutterstuck / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Мария Любицкая
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