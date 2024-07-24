Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте

"У России превосходящая авиация и очень сильная противовоздушная оборона. В связи с этим Украина всё чаще прибегает к использованию беспилотных авиационных систем", — говорит Сырский.

Помимо того, Сырский обеспокоен малой численностью техники в распоряжении ВСУ. На одну украинскую боевую машину приходится две-три российские. Кроме того, он признал, что, даже если в ВСУ поступят обещанные истребители F-16, их можно будет использовать только на достаточном удалении от линии фронта из-за риска "нарваться" на силы РФ. По словам украинского главкома, западные истребители не смогут приблизиться к фронту ближе, чем на 40 километров. Также Сырский указал, что без мобилизации на Украине не будет необходимых резервов и новых бригад. Он попросил украинцев, находящихся за рубежом, всё равно принять участие в мобилизации.