Зеленский выдал шокирующее откровение о потерях ВСУ
Владимир Зеленский: Каждый день потери в рядах ВСУ увеличиваются
Каждый день потери в рядах ВСУ становятся всё больше. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Би-би-си.
"Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день <...>, и я каждый день вижу, к сожалению, эти изменения, и они не в позитивную сторону, меньше не становится", — сказал Зеленский.
Однако точных цифр лидер киевского режима называть не стал. Он также воздержался от ответа на вопрос, сколько ВСУ простоят на фронте при таких потерях. По словам Зеленского, это будет зависеть от "морального духа военных и народа, а также единства граждан Украины и единства Запада".
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим потерял до пяти тысяч человек при попытках форсировать Днепр. По данным чиновника, тысячи украинских солдат ушли под воду.
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