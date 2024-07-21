Зеленский выдал шокирующее откровение о потерях ВСУ

Каждый день потери в рядах ВСУ становятся всё больше. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Би-би-си.

"Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день <...>, и я каждый день вижу, к сожалению, эти изменения, и они не в позитивную сторону, меньше не становится", — сказал Зеленский.

Однако точных цифр лидер киевского режима называть не стал. Он также воздержался от ответа на вопрос, сколько ВСУ простоят на фронте при таких потерях. По словам Зеленского, это будет зависеть от "морального духа военных и народа, а также единства граждан Украины и единства Запада".