Сырский отказался раскрыть данные о потерях ВСУ, опасаясь России

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях в личном составе. Он боится, что этой информацией воспользуется Россия, сообщает газета The Guardian.

"Может ли Сырский обновить эти данные? Он отказался", — сообщает издание, ссылаясь на интервью Сырского.