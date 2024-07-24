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24 июля, 07:16

Сырский отказался раскрыть данные о потерях ВСУ, опасаясь России

The Guardian: Главком ВСУ Сырский не раскрыл данные о потерях, опасаясь России

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях в личном составе. Он боится, что этой информацией воспользуется Россия, сообщает газета The Guardian.

"Может ли Сырский обновить эти данные? Он отказался", — сообщает издание, ссылаясь на интервью Сырского.

Сам главком ВСУ отметил, что сведения о потерях строго конфиденциальны и могут быть использованы Москвой против ВСУ.

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Недавно Владимир Зеленский заявлял, что украинские войска ежедневно теряют всё больше солдат. В начале июля за одну неделю совокупные потери ВСУ составили 13,5 тысячи бойцов.

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Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Николай Рюмин
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